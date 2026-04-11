佐賀県吉野ケ里町長選は、新人の経営コンサルタントの中堀博智氏（39）と、3選を目指す現職の伊東健吾氏（78）、いずれも新人で元町議の生島信一郎氏（42）、鶴恵美子氏（51）の無所属4人による争い。それぞれ新庁舎周辺の開発事業や教育政策、伊東氏による元町職員へのパワハラ問題などを訴えている。町議選は2018年以来8年ぶりの選挙戦で、現職8人、新人6人のいずれも無所属計14人が立候補している。投票は12日午前7時〜午