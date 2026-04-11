佐賀県有田町長選は、いずれも無所属で、3選を期す現職の松尾佳昭氏（52）と、元町財政課長の鷲尾佳英氏（60）、学習塾経営の本土源太郎氏（51）、理容業の栗原繁氏（74）の新人3人が、主要産業の窯業と農業の振興、教育施策の充実、見直しなどを訴えている。町議選は現職11人、新人5人の計16人が立候補している。党派別は参政1人、無所属15人で女性は2人。投票はともに午前7時〜午後6時、町内7カ所であり、同7時半から町体