広島在住、29歳の男性・福積光一郎さん。妻と息子、そして妻のお腹には新しい命が宿り、多忙ながらも幸せな生活を送っていた。そんな彼の身体に異変が起こり始めたのは2025年の夏。食欲不振、睡眠障害、倦怠感――、不調が重なった10月に診断された病名は「膵臓がん」ステージ4だった。「5年生存率は約1.2％」……それでも彼はあきらめない。 【画像】おそろいのニット帽で素敵な笑顔を見せる福積一家 死の恐怖