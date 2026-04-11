現在WOWOW・Lemioにて配信中のドラマ、北方謙三『水滸伝』。本記事では、原作ファンも多いこの作品で登場人物のひとり、史進を演じる俳優の木村達成さんに原作の魅力をたずねる。 【写真】水滸伝を読む木村達成さん 膨大な登場人物が織りなすこの作品。初めて触れる人が物語の世界へ入り込むには、果たしてどんなアプローチが有効なのだろうか？演じてみてわかった、史進像とともに物語を読むコツを教えてもらった。 王