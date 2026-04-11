＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。今季日本ツアー初戦の渋野日向子は前半で1バーディ・2ダブルボギーと苦しみ、トータル4オーバー・86位タイでハーフターンしている。【写真】同郷ルーキーは“恩人・日向子ちゃん”と感激ラウンド前半11番パー4では2打目を大きく右に曲げて、ダブルボギー。前日と同じく16