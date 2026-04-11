4月9日夜、新潟県長岡市内のスーパーで食料品3点（販売価格合計1041円）を万引きしたとして、75歳の女が現行犯逮捕されました。 窃盗（万引き）で現行犯逮捕されたのは、長岡市高見町に住む無職の女(75)です。 女は4月9日午後10時ごろ、長岡市内のスーパーで、プリン、リンゴソース、白桃ソースの合計3点（販売価格合計1041円）を万引きした疑いが持たれています。 事件は被害店舗の関係者