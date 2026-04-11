県立新潟北高校と県立豊栄高校が統合し、26年度新たに開校した県立碧高校。入学式では、長岡市出身のシンガーソングライター琴音さんが作詞作曲した新しい校歌も披露され、1期目の新入生が新生活をスタートさせた。 ■新潟北高校・豊栄高校が統合 新設『碧高校』に1期生153人が入学 新潟市東区の碧高校。 新潟北高校と豊栄高校が統合し、デザインや健康分野など特色ある学びの場を目指し、26年度開校した