俳優の大原優乃が、11日発売の雑誌『ar』5月号（主婦と生活社）に登場する。【表紙】EJ＆NICHOLAS＆MAKIが華やかな衣装で登場！大原がトレンドアイテムを着こなし東京を巡る連載「ゆーのー？」では「ジャケット×人形町」をテーマに出かける。美脚がまぶしいコーデを披露し、デート感満載のショットを掲載する。今号の通常版表紙は森七菜、特別版表紙は&TEAMのEJ、NICHOLAS、MAKIが飾る。