テレビアニメ『鬼滅の刃』シリーズの再放送「竈門炭治郎 立志編」第2話「育手・鱗滝左近次」が、あす12日にフジテレビ系（午前9時30分）で放送される。あわせて場面カットとあらすじが公開された。【画像】気になる！炭治郎を助けた人物と襲った鬼『鬼滅の刃』第2話の場面カット第2話は、炭治郎は冨岡義勇の導きにより、鬼になってしまった妹・禰豆子とともに狭霧山を目指す。夜の道中、炭治郎はお堂から血の匂いを嗅ぎつけ