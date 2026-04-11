俳優の中島裕翔さんが、同じく俳優の新木優子さんと結婚したことを、所属事務所を通じて発表しました。 【写真を見る】【 結婚 】俳優・中島裕翔さん新木優子さんとの結婚を報告「皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」▽▽▽▽発表全文▽▽▽▽中島裕翔に関するお知らせ平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さ