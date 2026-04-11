【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の中島裕翔（32）が4月11日、所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTを通じて、女優の新木優子（32）と結婚したことを発表した。【写真】中島裕翔が披露した自己分析チャート◆中島裕翔、新木優子と結婚中島は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思いま