【モデルプレス＝2026/04/11】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校生長男のために作ったお弁当を公開した。【写真】39歳五輪選手「食欲そそる」卵焼き・ウインナー…長男への初弁当◆織田信成「高校生長男の為の初お弁当作り！」報告織田は「高校生長男の為の初お弁当作り！」と記し、写真を投稿。ご飯の上に昆布の佃煮を乗せ、揚げ物や卵焼き、ウインナー、ほうれん