飲んだらやせられないはウソ！ダイエットでお酒は飲んでもＯＫな理由 お酒の新常識！ 過度なアルコールの摂取は肝臓にも負担がかかり体に毒ですが、適量なら太ることもなく、お酒がよい効果をもたらすこともあります。私が考える適量は、日本酒で１日に２合、ビールで中びん２本、ワインでグラス３杯。純粋なアルコール量で40ｇまでです。 実際、毎日お酒を20～40ｇ摂取する人とそれ以上または以下