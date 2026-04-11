女優の新木優子（３２）が１１日、所属事務所の公式サイトを通じて俳優の中島裕翔（３２）との結婚を発表した。２人は映画「僕らのごはんは明日で待ってる」（１７年）やフジテレビ系ドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」シリーズなどで共演。新木は「素敵なご縁に恵まれて、 お仕事を続けることが出来ている」と喜びを伝えた。新木は「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆さまにご報告があります」と書き出し、