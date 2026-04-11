◆米大リーグマリナーズ―アストロズ（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）アストロズの今井達也投手が１０日（日本時間１１日）、敵地のマリナーズ戦でメジャー３試合目の先発登板。立ち上がりから大乱調で初回に降板した。直球の制球に苦しみ、先頭のクロフォードと昨季２冠王ローリーに連続四球を与え、無死一、二塁のピンチを招いた。３番ロドリゲスは遊撃内野安打で無死満塁。４番ネイラーに対しては暴