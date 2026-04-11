僕が画家になった要因は僕の性格がそうさせたと信じています。この前は僕の矛盾した性格について書きましたが、もうひとつの性格はわがままということです。さらに僕の三つ目の性格として、メンドー臭がりです。メンドー臭いことはなるべく人まかせにしてしまいます。時には優柔不断と言われても仕方がないです。このメンドー臭がりとわがままは矛盾したところがありますが、僕のわがままは子供の頃に植えつけられた性格です。