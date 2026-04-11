◆米大リーグブルージェイズ１０―４ツインズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１０日（日本時間１１日）、ツインズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打だった。メジャーデビュー後初の２戦連続無安打となったが、チームは逆転勝ちで２連勝を飾った。まずは３点を追う２回先頭で打席へ。カウント１―２からの５球目、先発右腕のウッズリチャードソン