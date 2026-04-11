お弁当の定番を「ピンク色」に！ 3月も終わり、ついに4月に突入。子どもの入園・入学などを控え、この春からお弁当作りが始まるという方も多いのではないでしょうか。せっかくなら、彩りのきれいなお弁当を作りたいですよね。そんなときにおすすめの「ピンク色のたまご焼き」を紹介します。 ハート型がかわいい柴漬けで色鮮やかにハムでくるくる巻いてギョニソなら食べごたえも◎お弁当を春色にしてテンションUP 桜のシーズンに