「10年間、本気の恋をしてこなかった」と明かす西東京市議会議員のいずみが、元Jリーガーのゆうととヘリデートを敢行。「3年ぶり」という手繋ぎ指令に、女性議員が嬉しそうな表情を見せた。【映像】元Jリーガーとデートする現役女性市議会議員（実際の映像）4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛