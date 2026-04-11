◇ア・リーグアストロズ―マリナーズ（2026年4月10日シアトル）アストロズの今井達也投手（27）が10日（日本時間11日）、敵地でのマリナーズ戦に先発。初回から四死球を連発する大乱調で、1死しか奪うことができずに降板した。1/3回を3失点で防御率は7.27となった。立ち上がりからフォームのバランスと制球力を欠いた。初回、先頭のクロフォードに四球を与えると続くローリーにも連続四球で無死一、二塁のピンチを招いた