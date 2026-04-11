実業家・りゅうせいに対し、夫の不倫で離婚＆6000万の借金を背負ったエリナが真っ直ぐな好意を伝えたものの、りゅうせいは鮮やかなトーク術でこれを回避。スタジオのひろゆきや真木よう子も「上手い」と唸る“大人の振り方”が披露された。【映像】てんちむの“元カレ”に振られる美人シンママ（実際の映像）4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあま