俳優の中島裕翔（32）が11日、女優の新木優子（32）との結婚を発表した。中島が所属する「STARTOENTERTAINMENT」の公式サイト、新木が所属する「スターダストプロモーション」の公式サイトでそれぞれ発表した。中島は「この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とコメントした。新木も結婚を報告し、「未熟