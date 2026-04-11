東京・新宿区の高級ホテルのレストランで、40代の女性の後頭部を刃物で突き刺し殺害しようとしたとして、58歳の女が現行犯逮捕されました。【映像】事件現場の様子小林亜依子容疑者（58）はきのう午後9時半ごろ、新宿区のリーガロイヤルホテル1階のレストランで、40代の女性の後頭部を持ってきた刃物で突き刺すなどして殺害しようとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、小林容疑者は女性ともう1人の男性と食事を