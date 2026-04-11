俳優の中島裕翔（32）が11日、女優の新木優子（32）との結婚を発表した。STARTO ENTERTAINMENT所属のデビュー済みタレントとしては今年に入って初めてのゴールイン。昨年は幸せラッシュで、WEST.の桐山照史、SUPEREIGHTの大倉忠義、村上信五、WEST.の神山智洋、DOMOTOの堂本光一の5人が結婚した。さらに5人全員が関西出身だったことでも話題となった。ちなみに中島、お相手の新木はともに東京都出身。