中東情勢の影響で、燃料油や塗料用のシンナーが一部の現場で不足していることを受け、国土交通省は流通の目詰まり解消に向け対応などを確認しました。【映像】国土交通省 幹部を集めた会議の様子金子恭之国土交通大臣「日本全体として必要となる量は確保できている一方、一部で供給の偏りや流通の目詰まりが生じています。塗料用シンナー等についても、経済産業省との連携・協力の強化を通じて、流通の目詰まりの解消に努めて下