俳優の中島裕翔（32）が11日、女優の新木優子（32）との結婚を発表した。2人の初共演は2017年の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」。中島が無口でネガティブな少年、新木が明るく正直な少女と正反対な性格の恋人役を熱演。2人の身長差や空気感が非常にマッチしていると話題になった。その後18年フジテレビ月9ドラマ「SUITS／スーツ」、続編の20年「SUITS／スーツ2」で再共演。主演の織田裕二演じるエリート弁護士の相棒で