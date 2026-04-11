観光客の迷惑行為で中止になった富士山のふもとの桜まつりですが、今年も多くの観光客が桜を見に訪れたということです。中止の効果は出たのでしょうか。【映像】多くの観光客でにぎわう桜まつりの様子堀内茂市長「ゴミ・タバコのポイ捨て、その他大声で騒ぐとかそういうようなことも本当に少なくなりまして」山梨県富士吉田市の桜まつりには毎年たくさんの観光客が来ていましたが、住宅の敷地への侵入やごみのポイ捨てといった