【カイロ＝村上愛衣】レバノン大統領府は１０日、イスラエルと和平交渉に向けた協議を米ワシントンの国務省で１４日に行うと発表した。イスラエルはレバノンでの停戦を否定しており、和平交渉を始めることで合意できるかが注目される。発表によると、協議は米国の仲介で行われる。和平に向けた交渉開始の日程などが議題となる。イスラエルは、米国とイランの停戦対象からレバノンは除外されていると主張しており、レバノンを