俳優の中島裕翔（32）が11日、女優の新木優子（32）との結婚を発表した。今年に入り、芸能界の結婚発表が相次いでいる。中島は「この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とコメントした。新木も結婚を報告し、「未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しな