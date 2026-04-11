今年のゴールデンウィーク期間中の新幹線の予約状況が発表されました。ピークは下りが5月2日で、上りは5日と見込まれています。【映像】新幹線の駅のホームの様子今年のゴールデンウィークは後半に5連休があり、JR各社が発表した9日時点の新幹線の予約状況ではピークは下りが5月2日で、上りは5日と見込まれています。旅行需要が高まっていて、予約数は前の年から1割ほど増え336万席となっています。JR東日本は上越と秋田新