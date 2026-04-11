東日本と西日本は、広く晴れて気温が上がっています。関東では、7月並みの暑さになる所もあり、熱中症など体調管理に注意してください。雨を降らせた前線の雨雲が抜けて、東日本と西日本は、たっぷりの日差しで気温が上がっています。特に関東や東海で朝から気温が高く、東京都心では、すでに25度を超えて、今年初めての夏日になっています。日中の最高気温は、熊谷、静岡で29度と30度近くまで上がるほか、宇都宮、甲府で28度、東