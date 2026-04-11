和食チェーンの「和食さと」では、3種類の食べ放題に加えて、2026年4月9日から5月27日までの期間限定で「天然めばちまぐろ食べ放題コース」が登場しています。まぐろのお造りも食べ放題！ 本フェアのめばちまぐろは、大きさと鮮度にこだわり、厳選したものを使用しています。 「まぐろのお造り」のほか、4種類のお寿司も食べ放題で楽しめます。天然めばちまぐろの「赤身にぎり」、丁寧に炙ったまぐろに薬味を添えた「炙りにぎり」