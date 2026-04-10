シドが、リクエストベストアルバムを2026年秋にリリースする。 （関連：シド、リリースから1年を経てファンに直接届けたアルバム『海辺』苦難を乗り越え成し遂げた“最高”のライブ） 本作は、ファン参加型企画として制作される特別なベストアルバム。収録楽曲はファンからの投票によって決定され、シドとファンが共に築き上げる“新たな物語”をコンセプトとしている。 本作の応募フォームは、“シ