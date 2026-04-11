日用品からレジャー用品までなんでも揃う、100円ショップの「ダイソー」。約3万5000点の品揃え、ダイソー名古屋栄スカイル店でお客さんのお買い物調査！「あなたナニ買った？」 【写真を見る】SNSで話題 ｢収納ボックス｣や｢お菓子ブーケ｣ 100円ショップで“今売れている商品”を調査！ まずは、掃除用品売り場で商品をじっくり見ていたお客さん。（女性客 40代）Q.きょうは何を買いに？「何かいいものあ