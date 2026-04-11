開催：2026.4.11 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 2 - 0 [Wソックス] MLBの試合が11日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとWソックスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はクリス・バビク、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。 4回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイ