ワシントン・ウィザーズ vs マイアミ・ヒート 日付：2026年4月11日（土） 開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington） 最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 117 - 140 マイアミ・ヒート NBAのワシントン・ウィザーズ対マイアミ・ヒートがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリード