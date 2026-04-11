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アトランタ・ホークス vs クリーブランド・キャバリアーズ 日付：2026年4月11日（土） 開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta） 最終スコア：アトランタ・ホークス 124 - 102 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのアトランタ・ホークス対クリーブランド・キャバリアーズがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1