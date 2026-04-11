開催：2026.4.11 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 5 - 3 [ヤンキース] MLBの試合が11日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとヤンキースが対戦した。 レイズの先発投手はスティーブン・マッツ、対するヤンキースの先発投手はルイス・ヒルで試合は開始した。 1回表、3番 コディ・ベリンジャー 5球目を打ってライトへの犠牲フライでヤンキ}