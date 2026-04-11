インディアナ・ペイサーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 日付：2026年4月11日（土） 開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis） 最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 94 - 105 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのインディアナ・ペイサーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianap