大腿骨骨折の手術後、左膝裏の激痛と40度の高熱に襲われたえむさん（仮称）。「風邪」や「疲労」と思い過ごすうちに歩行困難となり、かかりつけ医で発覚した炎症反応（CRP）は驚異の37.0でした。命の危険もある「術後感染による骨髄炎」と診断され、即日救命センターへ。コロナ禍で家族に会えない孤独の中、クリスマスイブの誕生日や年末年始を病室で過ごし、1カ月半で4回もの手術を乗り越えた壮絶な闘いと、心を繋ぎ止めた