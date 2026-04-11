開催：2026.4.11 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 10 - 4 [ツインズ] MLBの試合が11日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとツインズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。 1回表、5番 ライアン・ジェファーズ 初球を打