開催：2026.4.11 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 3 - 6 [ジャイアンツ] MLBの試合が11日に行われ、オリオールパークでオリオールズとジャイアンツが対戦した。 オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。 3回表、1番 ウィリー・アダメス 7球目を打って右中間スタンドへのホ