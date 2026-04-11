Image: flukeforest こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。自分に合うクラブを揃えて練習もしているのに、ラウンドでのドライバーが安定しない……。その原因、地味ですがティーアップの精度かも。そんな悩みをサポートしてくれる「マルチゴルフティーVer3」がクラウドファンディングサイトmachi-yaに登場しました。毎回で同じ高さでセットできるから