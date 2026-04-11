俳優の中島裕翔（32）と女優の新木優子（32）が11日、結婚を発表した。中島が所属する「STARTOENTERTAINMENT」の公式サイト、新木が所属する「スターダストプロモーション」の公式サイトでそれぞれ発表した。関係者によると、新木は妊娠しておらず、今後も活動を続けていく。中島は「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告