俳優の中島裕翔（32）が俳優の新木優子（32）と結婚すると発表。所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで伝えた。【写真】お相手は…「32歳になりました!!」上品な超ミニワンピ姿で誕生日を報告する新木優子発表で「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とつづり、「これからも