ロシアのプーチン大統領が正教会の復活祭に合わせてウクライナとの停戦を宣言した/Alexander Kazakov/Sputnik/Reuters（CNN）ロシアのプーチン大統領は、正教会のイースター（復活祭）の祝日に合わせてウクライナとの32時間の停戦を宣言した。ウクライナのゼレンスキー大統領が以前に提示した停戦案を受けた形だ。プーチン氏はロシア軍に対し、11日午後4時（日本時間同日午後10時）から12日まで停戦を順守するよう命じている。停戦