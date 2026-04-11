◇ア・リーグブルージェイズ10―4ツインズ（2026年4月10日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が10日（日本時間11日）、本拠でのツインズ戦に「5番・三塁」で出場。4打数無安打で2試合連続無安打に終わった。今季の成績は打率.220、2本塁打、3打点。チームは4点差を逆転し、今季初の2桁得点での勝利で連勝となった。2回無死からの第1打席ではツインズ先発・ウッズリチャードソンの外角92.5マイル（約148.8キ