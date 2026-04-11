STARTO ENTERTAINMENTは11日、公式サイトなどで、中島裕翔（32）と女優新木優子（32）の結婚を発表した。昨年末に一部週刊誌が2人の交際を報じていた。同社所属タレントの結婚発表は今年初。同じ93年生まれで同学年の2人は、17年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演し、恋人役を演じた。その後、18年10月クールのフジテレビ系連続ドラマ「SUITS／スーツ」、20年にも「SUITS／スーツ2」で共演を重ねた。近年は同事