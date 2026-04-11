ロイヤルズ―ホワイトソックス米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は10日（日本時間11日）、敵地ロイヤルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。3打数無安打1四球だった。これでここ6試合で1安打と急ブレーキ。ネット上では心配の声が漏れた。今季メジャー初挑戦の村上は、デビュー戦から3試合連続アーチと好スタートを切った。しかし、4月に入ると調子が急降下。この日のロイヤルズ戦では3打席連続三振に倒れるなど見せ場