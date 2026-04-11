○ロイヤルズ2−0ホワイトソックス●＜現地時間4月10日カウフマン・スタジアム＞シカゴ・ホワイトソックスがカンザスシティ・ロイヤルズとの同地区カード初戦に完封負け。村上宗隆内野手（26）は「3番・一塁」でフル出場するも、3三振を喫した。ロイヤルズ先発は昨季オールスターゲーム選出を果たした左腕ブビッチ。初回、一死一塁での第1打席は変化球攻めに苦しみ、カウント2-2から外角低めいっぱいのスライダーで